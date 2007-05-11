Аль-Каеда обнародовала видеозапись казни 9 похищенных офицеров

Иракское подразделение "Аль-Каеды" обнародовало видеозапись казни девяти похищенных иракских офицеров. Видео было размещено на одном из исламистских сайтов в интернете, передает Associated Press. На записи видно, как пленников с завязанными глазами и связанными за спиной руками выстраивают в ряд, после чего каждому из них боевики выстреливают в голову.

Пятеро иракских военных офицеров и четверых полицейских были похищены в иракской провинции Дияла, к северу от Багдада. Ответственность за это преступление взяла на себя группировка "Исламское государство Ирак". 8 мая с.г. боевики распространили видеообращение, в котором выдвинули иракским властям ультиматум. Они, в частности, потребовали в течение 72 часов освободить из тюрем всех суннитских женщин.

РБК