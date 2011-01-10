Белорус пеняет ЕС: покупаете наш бензин - оплачиваете пули для тайных убийств

В Беларуси в социальных сетях проходит акция "Попросим у Евросоюза действительно эффективных санкций".

Один из пользователей community.livejournal.com опубликовал призыв ко всем пользователям Интернета подключиться к акции по разъяснению европейцам необходимости введения экономических санкций против белорусской власти, в частности, введения запрета на поставки нефтепродуктов из Беларуси.

"Самым важным и болезненным местом является экспорт продуктов нефтехимического производства, который, по разным оценкам, составляет от 40% до 60% поступлений в бюджет. Тех самых, за счёт которых выпускаются резиновые дубинки, строятся автозаки на МАЗе, платится зарплата ОМОНовцам, избивающим детей, женщин и стариков, учителям, стоявшим в пикетах за ЛУКАШЕНКО и "считавшим" голоса, врачам, "выписавшим" из больницы избитого НЕКЛЯЕВА, и прочим прислужникам режима", - пишет пользователь chudentsov.

По его мнению, эмбарго на ввоз в ЕС нефтепродуктов из Беларуси приведет к неизбежному банкротству режима Александра ЛУКАШЕНКО уже через 2-3 месяца, в результате чего он станет окончательно не нужен российским олигархам, зарабатывающим на "серых" поставках нефти через "белорусский оффшор".

Пользователь опубликовал письмо, разъясняющее европейцам необходимость введения экономических санкций. Пользователь chudentsov предлагает всем гражданам Беларуси отправить его европейским правозащитным организациям, депутатам Европарламента и политикам европейских стран.

"Режим ЛУКАШЕНКО существует, в основном, за счет переработки дешевой нефти из России и продажи бензина и дизельного топлива в страны Европейского Союза. Большинство других предприятий Беларуси не подвергались модернизации более 20 лет, и поэтому их товары не выдерживают конкуренции. Пока жители Европейского Союза покупают белорусский бензин и дизельное топливо - они собственными руками оплачивают пули для тайных убийств известных политиков и журналистов, дубинки для избиений мирных демонстрантов и жалование тюремщиков, охраняющих и подвергающих пыткам демократических кандидатов в президенты Беларуси", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что в Европейском Союзе заправка одного автомобиля на 20 литров белорусским бензином стоит, в среднем, 20 евро. "Таким образом, единожды заправив автомобиль белорусским бензином, каждый житель Европы оплачивает примерно 2 резиновые дубинки, которыми в Беларуси избивают женщин, стариков и детей на мирных демонстрациях, примерно 1 форменный сапог для сотрудника милиции, которым он будет ЛУКАШЕНКО! Введите эмбарго на экспорт белорусских нефтепродуктов в Европейский союз! В мире есть достаточно стран, где можно их купить без ущерба для души и совести. С уважением и надеждой, граждане Беларуси", - резюмируется в письме.

"Мы обращаемся к депутатам Европейского парламента и правительствам стран Европейского Союза. Пожалуйста, прекратите финансировать режим ЛУКАШЕНКО! Введите эмбарго на экспорт белорусских нефтепродуктов в Европейский союз! В мире есть достаточно стран, где можно их купить без ущерба для души и совести. С уважением и надеждой, граждане Беларуси", - резюмируется в письме.