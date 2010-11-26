Греческие радикалы сознались в попытке взорвать Меркель

Греческая леворадикальная группировка "Заговор огненных ячеек" взяла на себя ответственность за рассылку в зарубежные представительства иностранных государств посылок с бомбами, одна из которых 2 ноября пришла в ведомство федерального канцлера ФРГ, сообщает Лента.русо ссылкой на Spiegel.

13-страничное заявление группировки было распространено в интернете. В нем радикалы признаются, что использовали для отправки посылок с бомбами частную компанию и обещают организовать новые теракты, несмотря на то, что многие члены из организации были арестованы полицией.

Посылка с бомбой была обнаружена в почтовом отделении ведомства канцлера в час дня 2 ноября при рутинной проверке пришедшей почты. В графе "отправитель" было указано министерство экономики Греции. На место прибыли представители полиции, эксперты-криминалисты и саперы.

На несколько часов территория ведомства канцлера была оцеплена. Сообщалось, что посылку обезвредили, расстреляв из водяной пушки. Внутри находилось самодельное взрывное устройство из запаянного отрезка трубы, заполненного черным порохом. Посылка предназначалась лично Ангеле Меркель, которая в этот день находилась с визитом в Бельгии.