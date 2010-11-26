Лукашенко: Россия допускает те же ошибки, что и Евросоюз

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что белорусско-российские отношения не ухудшались.

Об этом он сказал в интервью французской газете Figaro, сообщает агентство БЕЛТА.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что отношения Беларуси и России "как были, так и остались".

При этом А.ЛУКАШЕНКО добавил, что у России есть в Беларуси военно-политические, стратегические интересы.

"Но Россия допускает те же ошибки, что и Европейский Союз. Надо учитывать реалии. Надо учитывать, что есть государство и народ, Белорусское государство и белорусский народ. И для любого Президента, кто бы здесь ни был, это святое - защищать эти интересы", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

"Вся сложность состоит в том, что мы находимся между этими огромными двумя монстрами: Европейским Союзом и Россией. И у каждого есть свои интересы на территории Беларуси, - сказал он. - Мы согласны с тем, что и у вас, и у России есть свои интересы на нашей земле. Но мы только всегда просим и требуем от наших партнеров, чтобы они учитывали и наши интересы, нашего белорусского народа, и понимали, что здесь живет народ и существует государство".

Что же касается причин не состоявшейся встречи Президента Беларуси с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ во время его пребывания в Минске, то А.ЛУКАШЕНКО отметил, что эта встреча не планировалась.