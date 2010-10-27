Сенат Франции утвердил повышение пенсионного возраста

Сенат Франции - верхняя палата парламента - утвердил законопроект, повышающий пенсионный возраст с 60 до 62 лет, сообщает Agence France-Presse. За принятие реформы было 177 голосов, против - 151.

Глава французского министерства труда Эрик Верт (Eric Woerth) назвал голосование историческим и поздравил сторонников реформы в правительстве с победой. Обсуждение законопроекта в парламенте, длившееся более двух недель, заняло у депутатов в общей сложности 143 часа.

Ранее законопроект одобрила нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея. 27 октября закон будет еще раз направлен в нижнюю палату для формального согласования, что позволит затем передать реформу на подпись ее инициатору, президенту Николя Саркози. Считается, что поправки вступят в силу уже в середине ноября.

Повышение пенсионного возраста, связанное с финансовым кризисом, вызвало во Франции волну протестов, напоминает Лента.ру. С тех пор, как в мае было объявлено о начале реформы, в стране неоднократно проходили многомиллионные всеобщие забастовки, которые, в частности, привели к перебоям с поставками бензина на автозаправках. Представители профсоюзов уже объявили, что на четверг намечена очередная общенациональная акция протеста.

Накануне министр финансов Франции Кристин Лагард (Christine Lagarde) оценил бюджетные потери от забастовок в 200-400 миллионов евро ежедневно.