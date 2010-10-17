Турция намерена отказаться от сотрудничества с МВФ

Турция не нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда, - такое заявление сделал лидер правящей партии Cправедливости и развития премьер министр Реджеп Эрдоган:

- Турция может стоять на своих ногах. Страна самостоятельно преодолела мировой экономический кризис, мобилизовав имеющиеся у неё ресурсы. Мы полностью погасим свой долг в 2012 году и прекратим отношения с Международным валютным фондом. Когда в 2003 году правящая партия Справедливости и развития пришла к власти, мы унаследовали долг более 23 миллиардов долларов. К настоящему времени мы уменьшили его до 6 миллиардов. А к концу 2012 года мы полностью избавимся от внешней задолженности, приводит его слова Радио Свобода.

Как сообщают СМИ, экономика страны, которая вышла на пятнадцатое место в мире, ныне способна окупить расходы благодаря привлечению иностранного капитала, улучшению инвестиционной среды и банковским реформам.

Ранее Центральный банк страны выступал за привлечение кредитов МВФ для преодоления последствий мирового финансового кризиса. Однако переговоры о предоставлении очередного транша в размере 25 миллиардов долларов были прерваны турецким правительством из-за жёстких условий финансирования, в частности – требований сократить расходы на социальные нужды.