В Краснодарском крае снова поднимается вода в реках

В Краснодарском крае РФ, где от наводнения погибло, по последним данным, 14 человек еще 12 числятся пропавшими без вести, объявлено штормовое предупреждение.

Как передает РИА Новости, согласно прогнозам, к вечеру воскресенья уровень воды в реках на юго-востоке края и в Республике Адыгея поднимется выше опасных отметок. В частности, предупреждение относится к Туапсинскому району, где в результате сильных дождей и началось наводнение.

Дожди в Туапсинском районе привели к выходу из берегов рек Пшенаха и Туапсинка. Вода затопила 22 населенных пункта, были разрушены несколько мостов, размыты дороги. Местные власти оценили ущерб от наводнения в сотни миллионов рублей.

Понедельник, 18 октября, объявлен в Туапсинском районе днем траура.