Азаров хотел повысить украинский рейтинг, но реальных дел нет

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ во время своего визита в Брюссель на этой неделе пытался повысить «проевропейский рейтинг» украинских властей.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

«С одной стороны то, что этот визит проходит через полгода, не свидетельствует об особой заинтересованности АЗАРОВА сотрудничеством с ЕС, но с другой стороны свидетельствует, что, возможно, он хочет изменить свой этот имидж”, - сказал эксперт.

Аналитик отметил, что назначенный премьером в марте этого года Н.АЗАРОВ во время своего первого визита пытался продемонстрировать готовность украинских властей реализовать реформы, которые приблизят государство к европейским стандартам.

В частности, глава правительства рассказывал о новом Налоговом кодексе, призывал европейцев больше писать об Украине и приветствовал помощь европейских политиков в диалоге украинской власти и оппозиции.

«Видно было, что АЗАРОВ хочет поднять свой и украинский рейтинг», - сказал он.

В то же время аналитик обратил внимание, что в реальных делах, среди которых он назвал создание зоны свободной торговли с Евросоюзом и принятие дорожной карты введения безвизового режима, отсутствует значительный прогресс.

Он заметил, что в среде польских экспертов создалось впечатление, что последние заявления представителей украинских властей и Еврокомиссии о разблокировании переговоров в вопросе зоны свободной торговли не соответствуют действительности.

«Решили продемонстрировать какое-то движение (в переговорах), чтобы не было скандала на саммите (Украина-ЕС 22 ноября)», - сказал он.

А.ШЕПТИЦКИЙ также положительно оценил заявления Н.АЗАРОВА о необходимости предоставления карты введения безвизового режима для украинцев на саммите в ноябре, подчеркнув, что отсутствие четких комментариев со стороны европейских политиков скорее свидетельствует, что данный документ не будет подписан.

Как сообщал УНИАН, 13-14 октября Н.АЗАРОВ находился с визитом в Брюсселе.

В ходе визита он высказал надежду, что план действий по введению безвизового режима с Евросоюзом будет принят на саммите Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября.

15 июня премьер-министр Украины в Люксембурге принял участие в XIV заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС. В этом заседании со стороны ЕС принимали участие вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Европейского Союза Кэтрин ЭШТОН, госсекретарь по делам ЕС МИД Испании Диего ГАРРИДО.

И в июне и в ходе визита в Брюссель 13-14 октября Н.АЗАРОВ неоднократно заявлял о необходимости интенсификации процесса сотрудничества и сближения Украины и ЕС.