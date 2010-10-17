Элеонора Гройсман: еврейские лидеры живут удобной жизнью

В Украинском независимом совете еврейских женщин заявляют о дискриминации организации среди еврейских общин Европы.

Об этом УНИАН заявила президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора ГРОЙСМАН.

Она сообщила, что 24-26 октября в Берлине пройдет съезд глав еврейских общин, президентов ведущих еврейских организаций Восточной и Западной Европы, который проводится один раз в 10 лет.

«Организовывает съезд Европейский совет еврейских общин (ЕСЕО). На повестке дня стоят вопросы: взаимоотношения диаспоры и государства Израиль; работа еврейских СМИ; будущее поколение еврейских лидеров; влияние глобального экономического кризиса на жизнь еврейских общин; проблемы еврейской филантропии и многие другие», - рассказала Э.ГРОЙСМАН.

По ее словам, «я как Президент Украинского независимого совета еврейских женщин посчитала нужным принять участие в работе съезда».

«Увы, не только возможности выступить, но даже принять участие в съезде мне не дали. Организаторы съезда в Берлине и Представительство ЕСЕО в Киеве под разными предлогами отказывали нашей организации… Мое предложение приехать за свой счет и предложение аккредитовать наше еврейское СМИ – газету «Киев еврейский» для освещения работы съезда также были отклонены», - сообщила Е.ГРОЙСМАН.

Она также констатировала, что «еврейская диаспора в Украине неуклонно стареет, а средний возраст тех, кто живет активной общинной жизнью, превышает почтенный семидесятилетний».

«Еврейские лидеры не заинтересованы в увеличении рождаемости. Они пообщаются в закрытом кругу съезда. В очередной раз поделят деньги. И разъедутся их осваивать. О настоящих проблемах им слышать невдомек. Лишние рты им не нужны. Направлять в Израиль им некого. Они живут удобной жизнью, вкушая «еврейский пирог», рассчитанный на них и их приближенных», - оценивает ситуацию президент Украинского независимого совете еврейских женщин.