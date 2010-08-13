В иранском фильме подвергается сомнению воскрешение Христа

Иранский телефильм о христианстве был снят с показа на Ливанском телевидении по требованию христианской общины страны, сообщает Би-би-си.

Христиане заявили, что фильм искажает представление о христианстве, так как основывается на неканоническом Евангелии от Варнавы, непризнанном христианами, где подвергается сомнению воскрешение Иисуса Христа.