В иранском фильме подвергается сомнению воскрешение Христа
23:01, 13 августа 2010Мир
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В Ливане отменен телепоказ
Иранский телефильм о христианстве был снят с показа на Ливанском телевидении по требованию христианской общины страны, сообщает Би-би-си.
Христиане заявили, что фильм искажает представление о христианстве, так как основывается на неканоническом Евангелии от Варнавы, непризнанном христианами, где подвергается сомнению воскрешение Иисуса Христа.
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