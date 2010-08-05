Открылся саммит персоязычных стран

В Тегеране открылся саммит персоязычных государств - Ирана, Афганистана и Таджикистана. Президенты Махмуд АХМАДИНЕЖАД, Хамид КАРЗАЙ и Эмомали РАХМОН обсудят региональные и международные проблемы.

Как передает ИТАР-ТАСС, основные темы переговоров – региональная безопасность и вопросы противодействия терроризму, а также трехстороннее политическое и экономическое сотрудничество, укрепление культурных связей.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов, в частности, соглашения о сотрудничестве в области энергетики и дорожного строительства.

Это уже четвертая по счету встреча президентов трех персоязычных государств. Первая состоялась в Душанбе четыре года назад, затем М.АХМАДИНЕЖАД, Х.КАРЗАЙ и Э.РАХМОН встречались в Китае и полтора года назад в афганском городе Мазари-Шариф по случаю новогодних праздников - Ноуруз. На языках группы фарси (персидского) в мире разговаривают более 110 млн. человек. Помимо Ирана, Афганистана и Таджикистана, крупные персоязычные диаспоры проживают в Узбекистане и Индии.