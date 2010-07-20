В проекте новой Конституции Грузии сокращаются полномочия президента

Государственная комиссия по конституционной реформе в понедельник 19 июля на пленарном заседании 44 голосами против трех утвердила проект новой Конституции Грузии, который предусматривает перераспределение полномочий между высшим руководством страны, сообщает Новости-Грузия.

"Проект новой Конституции является прецедентом в постсоветском пространстве - в данном проекте сокращаются полномочия президента и возрастает роль и полномочия парламента страны", - заявил председатель конституционной комиссии Автандил Деметрашвили.

Один из авторов базисного проекта, представитель Конституционной комиссии Тенгиз Шарманашвили также подчеркнул, что в проекте Конституции преобладают элементы парламентской республики.

По словам председателя юридического комитета парламента Грузии Павле Кублашвили, проект Конституции "является европейским и в нем учтены абсолютно все рекомендации Венецианской комиссии".

Проект новой Конституции Грузии, работа над которым началась год назад, представляет собой "форму смешанного управления", где "доминируют элементы парламентской республики". Новый документ также существенно усиливает роль правительства, в частности, ряд полномочий президента передается премьер-министру, который будет оснащен значительно широкими полномочиями, чем это предусмотрено в существующей на сегодняшней день модели Конституции.

Проект во вторник 20 июля будет отправлен президенту, после чего глава государства представит его на рассмотрение парламенту. Парламент приступит к обсуждению через месяц после публикации проекта в печати.