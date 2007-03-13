Убит один из руководителей правящей партии Приднестровья

В Тирасполе у своего дома найден мертвым председатель местного отделения Патриотической партии Приднестровья (ППП) Виктор Неумоин. Как сообщает Лента ПМР, преступник поджидал свою жертву возле подъезда. В момент, когда Неумоин вышел из автомобиля и подошел к дому, по нему был открыт огонь из автомата в упор.

Киллер сделал три очереди на поражение и, воспользовался темнотой, и скрылся с места преступления. В данный момент по линии МВД Приднестровья идут мероприятия по задержанию убийцы. Прокуратурой республики возбуждено уголовное дело, создана специальная комиссия по расследованию данного преступления.

В самом руководстве ППП заявили о политическом характере убийства и потребовали от правоохранительных органов Приднестровья "незамедлительного и всестороннего расследования, привлечения виновных к ответу по всей строгости закона".

Патриотическая партия Приднестровья была образована 4 августа 2006 года. Основой партии стали патриотические общественные организации Союз защитников Приднестровья и Союз ветеранов войны в Афганистане. Возглавил ППП сын действующего президента Приднестровья Олег Смирнов. 23 сентября партия выдвинула кандидатом в президенты республики Игоря Смирнова, который и победил на выборах в декабре прошлого года.

Лента.ру