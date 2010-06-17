Республика Польша может упростить визовый режим для украинских бизнесменов.

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр экономики Республики Польша Вальдемар ПАВЛЯК во время встречи с президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолием КИНАХОМ, состоявшейся в Варшаве в рамках проведения заседания Координационного комитета польско-украинской хозяйственной палаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, в ходе встречи также была достигнута договоренность объединить усилия в расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперации украинско-польских предприятий.

Участники встречи согласились, что Украине и Польше необходимо развивать инфраструктуру приграничных территорий, увеличивать количество пунктов пропуска для транспортных средств и способствовать увеличению социально-экономического развития регионов в сфере туризма, торговли и транспортных сообщений.

«Нам нужно вместе работать над устранением барьеров в ведении хозяйственной деятельности как польских, так и украинских бизнесменов, договариваться о создании совместных предприятий не только на территории Украины и Польши, но и в странах Европейского Союза», - подчеркнул А.КИНАХ.

В свою очередь В.ПАВЛЯК сказал, что Польша остается лоббистом Украины в вопросах отмены визового режима для украинцев со странами Европейского Союза, усиления защиты их прав и интересов, расширения экономических контактов, инвестиционного сотрудничества. Стороны договорились объединить усилия для эффективной интеграции Украины в европейское сообщество.

А.КИНАХ и В.ПАВЛЯК обсудили также вопросы подготовки Украины и Польши к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012 и отметили активизацию усилий, прилагаемых как на государственном, так и на уровнях бизнеса в развитии туристической, транспортной и сервисной инфраструктуры обеих стран.

Стороны выразили единую позицию об укреплении энергетической безопасности Украины и Польши как неотъемлемой части энергетической безопасности Европы, необходимости расширения объемов транзита российского газа по территории Украины.

Кроме того, президент УСПП и вице-премьер-министр Польше отметили целесообразность сотрудничества Украины и Польши в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

«Польша и Украина имеют один из самых больших товарооборотов среди стран Центрально-Восточной Европы. Так, по итогам первого квартала 2010 года объемы нашей взаимной торговли выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И сегодня, когда кризис позади, нам необходимо интенсивно работать над увеличением торгово-экономического сотрудничества», - заявил во время встречи А.КИНАХ.