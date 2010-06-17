Сегодня в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС

Сегодня в Брюсселе начинается заседание Европейского Совета. В заседании примут участие главы государств и правительств стран-членов ЕС, а также лидеры главных институтов Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, будет председательствовать на встрече Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ.

Ожидается, что Европейский Совет окончательно одобрит стратегию «Европа 2020» - новую программу ЕС по стимулирования роста и занятости, которая приходит на смену предыдущей «Лиссабонской стратегии» (2000-2010).

По словам Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, «Европа 2020» поможет ЕС «выйти из десятилетия задолженности и войти во время роста».

«Рост является главным ответом на наши проблемы», - сказал Ж.БАРРОЗУ. Однако рост не может быть любым: он должен стать разумным, сбалансированным и инклюзивным. Последний аспект, по словам Ж.БАРРОЗУ является важнейшим. «Ведь несправедливо, если наиболее уязвимые члены наших обществ, которые никоим образом не являются причиной кризиса, вынуждены будут заплатить наибольшую цену», - отмечает Президент Еврокомиссии.

Лидеры ЕС также обсудят пути обеспечения фискальной стабильности европейской экономики. Речь будет идти о фискальной консолидации государств ЕС и о более строгом надзоре над финансовыми рынками.

Заседание будет готовить ЕС к встрече «Большой двадцатки», которая состоится 26-27 июня в Торонто.

Ожидается, что Европейский Совет придет к согласию относительно нового формата Пакта о стабильности и росте, который должен обеспечить финансовую дисциплину в зоне евро. Лидеры ЕС также примут основополагающие принципы бюджетного надзора и более широкого макроэкономического надзора за экономикой Союза.

Заседание Европейского Совета должно дать позитивный сигнал Эстонии, которая планирует вводить евро с 1 января 2011 года, и будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Исландии в ЕС. Кроме этого, лидеры Союза примут декларацию относительно Ирана.