Рекордная жара в Кувейте выводит из строя энергосистемы

Резкое повышение температуры воздуха в Кувейте вызвало энергетический кризис, острое беспокойство населения, озабоченность правительства и парламента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Стране не хватает электричества для систем охлаждения.

"Такие погодные условия прежде никогда не фиксировались. Столбик термометра превысил 53-градусную отметку. В результате перегрузок выходят из строя электрогенераторы и кабельные линии энергоснабжения. Энергетические объекты страны работают на предельных мощностях", - заявил замминистра энергетики и водоснабжения Машаан аль-Отейби.

В условиях небывалой жары отключается подача электроэнергии в ряде районов столицы. Населению рекомендовано сократить потребление электричества, отказавшись от эксплуатации лишних приборов. Закрываются детские сады, чтобы обеспечить электроэнергией школы. Оборонное ведомство задействовало резервные электрогенераторы и сокращает использование электроэнергии во всех своих подразделениях, кроме военного госпиталя.

Министр энергетики и водоснабжения Бадр аш-Шариан назвал нынешнее лето "самым трудным" в истории страны. Министерства сокращают рабочий день служащих. Государственный министр по делам кабинета министров Родан ар-Родан охарактеризовал обстановку в стране как "очень опасную" и потребовал от всех правительственных учреждений сократить потребление электроэнергии: начинать использование электричества только за полчаса до начала работы ведомства и полностью отключать его по окончании рабочего дня, который будет продолжаться всего пять часов - с семи часов утра до полудня.