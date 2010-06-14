Британские принцы начинают "футбольное" турне по Африке

Британские принцы Уильям и Гарри в понедельник отправляются в совместное турне по странам юга Африки, чтобы помочь популяризации футбола и благотворительности.

Поездка, в ходе которой принцы посетят ЮАР, Ботсвану и Лесото, продлится с 14 по 19 июня.

"Данный визит станет первым, когда принцы совершают совместное зарубежное официальное мероприятие", - уточнила канцелярия Кларенс-хауса (резиденции принца Уэльского Чарльза и его семьи).

Визит сыновей Чарльза в ЮАР осуществляется по поручению английской Футбольной ассоциации, президентом которой является принц Уильям, в знак поддержки английской заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

В ходе визита 27-летний Уильям и 25-летний Гарри побывают на праздничном приеме в честь нынешнего мирового первенства в ЮАР и встретятся с членами Исполкома ФИФА. Принцы также посетят матч группового турнира между сборными Англии и Алжира, который состоится 18 июня.

В Ботсване и Лесото принцы ознакомятся с работой двух благотворительных организаций - природоохранной Tusk Trust, патроном которой является принц Уильям, и помогающей детям-сиротам, родители которых умерли от СПИДа, организации Sentebale, которую принц Гарри основал несколько лет назад совместно с принцем Лесото Сиизо.

"Данные визиты позволят принцу Уильяму и принцу Гарри показать друг другу свою благотворительную деятельность и привлечь внимание ко многим вдохновляющим проектам. Визиты во все три страны станут отражением общего интереса принцев к поддержке молодежи из неблагополучных семей их приверженности устойчивому развитию нашей планеты", - отмечается в сообщении.

Принцы Уильям и Гарри ранее неоднократно бывали в ЮАР и Ботсване, в том числе и в совместных поездках. Принц Гарри несколько раз посещал Лесото, а принц Уильям приедет в эту страну впервые, уточнила канцелярия Кларенс-хауса.

РИА Новости