КНДР угрожает наказать Южную Корею за обращение в ООН

Власти Северной Кореи выступили с предупреждением, что применят "ответные меры" против Южной Кореи в связи с недопустимой, по их мнению, кампанией с целью добиться рассмотрения инцидента с южнокорейским корветом «Чхонан» Советом Безопасности ООН, сообщает Голос Америки.

6 июня государственное телевидение КНДР передало заявление, в котором указывается, что Сеул понесет суровое наказание за настойчивые дипломатические усилия с целью побудить Совет Безопасности заняться рассмотрением этого происшествия. Какое именно наказание может ожидать Южную Корею, в заявлении, впрочем, не приводится.

В пятницу Южная Корея обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой отреагировать на подрыв и затопление южнокорейского корвета «Чхонан», который, согласно утверждениям южнокорейской стороны, был торпедирован северокорейской подводной лодкой. Представитель Южной Кореи при ООН заявил, что реакция Совета Безопасности должна быть такова, чтобы она позволила предотвратить любые подобные провокации Северной Кореи в будущем.

КНДР решительно отвергает свою причастность к подрыву и затоплению южнокорейского корвета «Чхонан». В результате этого инцидента погибли 46 южнокорейских моряков.

Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в субботу 5 июня, что потопление корвета «Чхонан» является проявлением безрассудной агрессивности КНДР. По словам Роберта Гейтса, Соединенные Штаты рассматривают различные варианты привлечения Северной Кореи к ответственности за этот инцидент.