Лукашенко отозвал своих дипломатов из Киргизии

Беларусь отозвала из Кыргызстана своего посла Виктора ДЕНИСЕНКО для консультаций, а сотрудники дипломатического представительства откомандированы из Бишкека в распоряжение центрального аппарата Министерства иностранных дел.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей САВИНЫХ.

"Это вынужденная мера. Она носит временный характер. Мы пошли на этот шаг из-за угрозы жизни и здоровья наших сотрудников. Эта угроза исходит от экстремистских элементов, которые находятся вне какого-либо контроля. Как только ситуация нормализуется, белорусские дипломаты вернутся к исполнению своих обязанностей в стране пребывания. Хочу подчеркнуть, что это решение не связано ни с какими иными факторами, кроме соображений безопасности", - сказал А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Кыргызстана в начале мая 2010 года обратилась в Генеральную прокуратуру Беларуси с официальным запросом об экстрадиции бывшего Президента Кыргызстана Курманбека БАКИЕВА в Бишкек в связи с обвинениями в его адрес об ответственности за акты насилия и гибель десятков людей в ходе массовых волнений в начале прошлого месяца.

Временное правительство Кыргызстана приняло решение о вознаграждении в размере от 20 до 100 тыс. долл. за реальное содействие в розыске и поимке ряда бывших высокопоставленных чиновников.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что не намерен выдавать К.БАКИЕВА. После того как стало известно, что К.БАКИЕВ находится в Беларуси, белорусское посольство в Бишкеке пикетировалось ежедневно с требованием выдать экс-Президента.

К.БАКИЕВ, занимавший пост Президента Киргизии, был свергнут в результате переворота 7 апреля. Временное правительство страны возглавила Роза ОТУНБАЕВА. Новые власти страны обвиняют К.БАКИЕВА и его родственников в коррупции, нецелевом использовании средств, а также в гибели людей во время подавления массовых беспорядков.