В Польше украинских заробитчан больше, чем китайцев

Государственная инспекция труда Польши (РІР) в прошлом году, по сравнению с 2008-м, зарегистрировала вдвое больше случаев нелегального трудоустройства иностранцев, почти половина из которых является гражданами Украины.

По данным инспекции, которыми располагает УНИАН, в прошлом году в Польше выявлено почти в четыре раза больше случаев нелегального трудоустройства украинцев, нежели в 2008 году.

Украинцы остаются самой многочисленной группой среди выявленных нелегально трудоустроенных иностранцев, оставляя далеко позади граждан Китая, Беларуси, Индии и Филиппин.

РІР сообщил, что зарегистрировал свыше 300 случаев нелегального труда украинцев, которые не имели соответствующих разрешений на работу, выполняли другую работу, чем было предусмотрено выданным разрешением, не имели соответствующей визы или другого документа, который позволял бы работать в Польше, а также не имели подписанных договоров.

По данным инспекции, проверившей в прошлом году 1,7 тыс. предприятий, которые трудоустроили свыше 10 тыс. иностранцев, в более чем в 40% из них были выявлены нарушения трудового законодательства, а более 10% имели нелегальных работников.

Больше всего нелегалов в Польше выявлено из государств бывшего Советского Союза (почти 60% случаев), а на втором месте государства Дальнего Востока (свыше 20%).

РІР отметил, что нередко работодатели нарушают права работников, требуя работать сверх определенного законом времени, не предоставляют нормальных условий для жизни, не подписывают необходимых трудовых договоров.

Как сообщал УНИАН, польская власть в 2007 году упростила доступ на внутренний рынок труда для граждан стран, имеющих непосредственную границу с ней, с тем, чтобы компенсировать дефицит трудовых ресурсов, вызванный массовой трудовой эмиграцией поляков.

Граждане Украины с конца июля 2007 года до 2010 года получили 320 тысяч заявок на трудоустройство в Польше, что составляет свыше 90% всех зарегистрированных заявок на трудоустройство иностранцев польскими работодателями.

Справка УНИАН. Эксперты замечают, что большинство иностранцев, получающие рабочие визы по заявкам на трудоустройство, после приезда в Польшу не подписывают необходимых контрактов.

Нелегальная работа позволяет избегать уплаты налогов и социальных сборов, что, с одной стороны, позволяют экономить работодателям и больше зарабатывать иностранцам, но с другой - подвергают рабочих риску вообще остаться без оплаты за выполненную работу и не гарантируют никакой социальной защиты.

По данным украинского консульства в Варшаве, 70% обращений украинцев за помощью к украинским дипломатам касается нарушения польским работодателем условий труда, в частности, невыплаты зарплаты.