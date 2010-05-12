Wall Street Journal прочит Кремлю провал газовой дипломатии

Добыча и использование сланцевого газа подорвет основы энергетического давления России на своего “клиента-“невольника” Украину, и в целом приведет к кардинальным изменениям на мировых энергетических рынках и в геополитике.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, сообщает Украинская служба Би-Би-Си.

«Энергетическая революция бурлит просто у вас под ногами», - пишет журнал.

По данным издания, геологическая разведка в Северной Америке выявила более тысячи триллионов кубических метров сланцевого газа, чего хватит для обеспечения потребностей континента на последующие 45 лет. В Европе объемы оценивают в 200 триллионов кубов, и новые технологии позволяют экономически прибыльную добычу до сих пор не учтенного газового ресурса.

Автор материала утверждает, что добыча сланцевого газа изменит энергетические рынки и ослабит позиции ключевых экспортеров газа: Ирана, России и Венесуэлы, которые не смогут сформировать картель монополистов, подобный нефтяному ОПЕК.

«Почти половина мирового экспорта газа приходится на две нестабильные страны – Иран и Россию. Россия не скрывала своих намерений применять газовый фактор как рычаг, но с появлением сланцевого газа об этом можно забыть. Новый экспорт создаст конкуренцию среди компаний и стран-экспортеров. США уже сократили импорт сжиженного газа из Катара, и эти объемы пошли в Европу, чем уменьшили ее зависимость от России. Россия была вынуждена снизить цену на газ для своих клиентов-“невольников”, как в случае с Украиной, на 30%”, - говорится в статье.

Как отмечает The Wall Street Journal, это лишь начало больших геополитических изменений. По мнению издания, до сих пор страны - газовые экспортеры – Иран, Россия и Венесуэла - могли оказывать сопротивление Западу и навязывать свои идеологии странам-импортерам через газово-политические соглашения. “Когда Россия отключила газ Украине и Западной Европе в 2006 и 2007 годах, то это перевернуло внутреннюю политику в Украине. Киев отвернулся от НАТО и занял благосклонную позицию к Москве. Сланцевый газ подорвет основы энергетической дипломатии газовых экспортеров”, - считает американская газета.

Автор материала констатирует, что Европа пытается диверсифицировать свои энергетические источники, учитывая “выкручивание рук Украине Россией, и сланцевый газ сделает эту задачу более дешевой и более простой”.

“Народы-импортеры в Европе и Азии смогут сказать чавесам и путиным, что они могут затолкать свой газ назад в землю”, - отмечает автор статьи.

Издание приводит данные, что залежи сланцевого газа распространяются на Польшу, Германию, Австрию, Румынию и Украину.

“Когда добыча сланцевого газа в Европе наладится, Кремлю будет тяжело применять газовую дипломатию. Добыча местного газа в этих странах, так же как в США, приведет к стимулу их экономик, тогда как до сих пор громадные средства за импорт шли Владимиру ПУТИНУ и Махмуду АХМАДИНЕДЖАДУ”, - резюмирует The Wall Street Journal.