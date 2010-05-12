Новое нападение на детский сад в Китае: семь человек погибли

В китайской провинции Шэньси неизвестный совершил нападение на детский сад: по меньшей мере, семь человек погибли и более 20 ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

В числе погибших один учитель, остальные - дети.

После совершенного преступления напавший покончил с собой.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Это не первое подобное ЧП за последнее время в Китае. По меньшей мере, три нападения на учебные заведения произошли в конце апреля - начале мая.