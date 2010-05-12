Сотрудники ФСБ в ближайшие месяцы могут вернуться на Черноморский флот. Как пишет 12 мая "Коммерсант" со ссылкой на источники среди российских и украинских дипломатов, такое условие предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое готовятся подписать СБУ и ФСБ.

Сообщается, что подписание соглашения может состояться уже 19-20 мая в Одессе, на встрече главы ФСБ Александра Бортникова и руководителя СБУ Валерия Хорошковского. В течение месяца после этого российские контрразведчики вернутся в Севастополь. По сведениям "Коммерсанта", новый договор предусматривает, что кандидатуры сотрудников ФСБ, назначаемых на Черноморский флот, будут согласовываться с украинскими спецслужбами.

По данным издания, в соглашении не указано, какова численность сотрудников ФСБ, которые могут работать на Украине, а также нет упоминаний о том, смогут ли они заниматься оперативно-розыскной деятельностью на территории страны.

В 2009 году территорию Украины покинули 19 сотрудников ФСБ, обеспечивавших безопасность на Черноморском флоте. Валентин Наливайченко, возглавлявший тогда СБУ, пообещал, что их функции возьмут на себя его подчиненные. Пребывание сотрудников ФСБ в Крыму было предусмотрено договором от 2000 года, который был денонсирован в 2009 году.

21 апреля текущего года президент России Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович заключили соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 лет. Этот документ уже ратифицирован парламентами обеих стран. В обмен на предоставление места для базы в Севастополе Россия предоставит Украине скидку на газ.

Лента.ру