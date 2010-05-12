Приднестровский журналист признался в шпионаже в пользу Молдовы

Приднестровский журналист Эрнест Варданян, арестованный 7 апреля сотрудниками министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной республики, во вторник вечером в видеообращении по местному телеканалу признался в шпионаже в пользу Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии.

Варданян сказал, что начал сотрудничать с СИБ девять лет назад во время учебы в Кишиневском университете. Он под принуждением дал письменное согласие на сотрудничество с СИБ и после окончания вуза, работая журналистом в Приднестровье, собирал информацию о внутренней политике в республике, в том числе, используя встречи и беседы с чиновниками.

По его словам, в 2009 году он, стал кандидатом на работу в секретариате ООН, намеревался прекратить сотрудничество со спецслужбой Молдавии, о чем сообщил своему куратору. Но тот заявил, что сотрудничество не только не прекратится, но, даже более, по приезду в Нью-Йорк продолжится против других государств, в том числе, и в первую очередь, против Российской Федерации, уточнил Варданян.

"Мое изобличение, моей деятельности, во многом было предопределено безответственными, халатными действиями СИБ, которая не заботилась обо мне. И, наверное, так оно и должно было случиться, если они изначально так поставили работу со мной", - рассказал журналист.

Сотрудник прокуратуры Приднестровья также в видеозаписи уточнил, что в отношении Варданяна возбуждено уголовное дело по статье 271 УК ПМР (государственная измена), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Комментарием Службы информации и безопасности Молдовы РИА Новости, сообщившее эту информацию, не располагает.