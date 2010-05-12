Топить пиратов в море - это необходимость или убийство?

11 мая стало известно: сомалийские пираты, захватившие танкер "Московский университет" и высаженные освободившими судно российскими военными моряками на лодку в открытом море, не смогли добраться до берега. "Видимо, они погибли", – передают информагентства слова неназванного "высокопоставленного источника" в военном ведомстве.

Пиратов, как сообщалось ранее, отпустили в море 300 км от берега, в лодке, забрав навигационное оборудование.

Руководитель Центра Морского права, профессор Василий Гуцуляк в интервью Радио Свобода так прокомментировал ситуацию:

– Сразу скажу, что операция по освобождению танкера противолодочным кораблем "Маршал Шапошников" проведена безукоризненно и свидетельствует о профессиональной выучке военных моряков. Но, похоже, наши военные моряки не слишком хорошо знакомы с международным морским правом...

Международное право дает возможность государству, захватившему пиратов, судить их в соответствии со своим законодательством на территории своего государства. Второй вариант – выдать другому государству. В данном случае – Сомали, гражданами которого являлись захваченные пираты.

Вместо этого пленников посадили в лодку. И, если это действительно произошло в открытом море, тем самым фактически обрекли их на верную гибель. Такие действия военных моряков мне абсолютно непонятны, ведь эти действия подпадают под нормы международного права: целый ряд конвенций обязывает оказывать помощь любому гибнущему на море человеку. Кроме того, есть соответствующая статья в российском Уголовном кодексе – оставление лица в опасности.

Ситуация очень серьезная. Если подтвердится информация, что из-за действий российских моряков люди погибли… Похоже на убийство, хотим мы этого или не хотим.

А вообще, конечно, это была уникальная возможность продемонстрировать, как мы уважаем международное право, как мы не оставляем безнаказанными пиратские нападения: доставить их на территорию России и судить в соответствии с законодательством. Такая возможность есть: в УК РФ существует статья 229 – пиратство.