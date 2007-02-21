В результате обрушения 5-этажного дома 2 человека погибли, 27 травмированы
09:36, 21 февраля 2007Мир
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Инцидент произошел в ночь на среду
В Стамбуле при обрушении пятиэтажного жилого дома два человека погибли, 27 получили различные травмы, сообщают местные власти.
Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в ночь на среду в районе Зейтинбурну в европейской части Стамбула.
Причина обрушения дома, возведенного в 1987 году, пока не установлена.
По словам одного из свидетелей инцидента, разрушенный дом получил серьезные повреждения во время сильного землетрясения в августе 1999 года, и не исключено, что он обрушился из-за расширения старых трещин. В пользу этой версии, по его словам, свидетельствует тот факт, что за несколько секунд до обрушения дома был слышен сильный гул.
Аналогичную версию не исключают и сейсмологи.
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