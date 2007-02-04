Вопрос о размещении ПРО в Польше могут вынести на референдум

Вопрос о размещении американских противоракетных установок на территории Польши может быть поставлен на общенациональный референдум. С таким заявлением выступил заместитель главы правительства Анджей ЛЕППЕР, передает Associated Press.

"Я уверен, что необходимо провести референдум, чтобы определить мнение народа по данному вопросу", - заявил заместитель председателя польского правительства, который также является министром сельского хозяйства страны.

А.ЛЕППЕР отметил также, что польскому правительству следует принимать во внимание мнение соседних стран по данному вопросу.

Как сообщалось, ранее на этой неделе глава МИД Польши Анна ФОТЫГА сообщила, что Варшава получила официальную ноту США о возможном размещении элементов системы противоракетной обороны (ПРО). По ее словам, в Варшаве изучают предложение Вашингтона. До этого США заявили, что планируют разместить до 2012г. системы противоракетной обороны в Чехии и Польше для того, чтобы сбивать иранские ракеты, способные долетать до Восточной Европы.