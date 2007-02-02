Журналисты расшифровали шпаргалку Путина (фото)

Во время вчерашней пресс-конференции Президента РФ в Кремле журналистам удалось сфотографировать записи в блокноте Владимира Путина , которым он активно пользовался во время общения с прессой. Записи президента расшифровала газета "Твой день".

"Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей - будь счастлив теперь", - вот такой текст удалось прочитать в блокноте президента.

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