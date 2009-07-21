МИД России «внимательно проследит» за Байденом в Украине и Грузии

Министерство иностранных дел РФ будет внимательно отслеживать визит вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину и Грузию 20-24 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос, насколько уместен визит Дж.БАЙДЕНА в Украину и Грузию на фоне «перезагрузки» российско-американских отношений и годовщины южноосетинского конфликта.

В частности, А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что МИД РФ знает об этом визите и обратил внимание на явно неслучайно подобранные страны и время.

Кроме этого, он подчеркнул, что в МИД России знакомы с получившими распространение комментариями в том плане, что это «своего рода балансовый постскриптум», связанный с российско-американским саммитом, прошедшим в Москве в начале июля.

«Так ли это, и если здесь некое двойное дно, думается, что это вопрос не к нам. Было бы логично адресовать его тем, кто отвечает за архитектуру американской внешней политики», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

«Естественно, мы будем внимательно следить за происходящим, тем более, что речь идет о пограничных с нами государствах», - подчеркнул он.

По словам представителя МИД, смысл принципиальной внешнеполитической позиции РФ состоит в том, что Россия не узурпирует и не монополизирует ничьих прав.

«Выбор партнера для международного взаимодействия – это дело самих субъектов международных связей. Главное, чтобы это осуществлялось транспарентно без подковерных игр и не за счет чужих интересов, чтобы учитывался региональный контекст отношений, цивилизационно историческая специфика и сложившиеся культурно-интеграционные традиции», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

При этом он подчеркнул, что речь идет о соблюдении принципа «открытых дверей», за которые ратуют западные партнеры.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, МИД РФ не против, если в соседних странах и регионах отношения будут выстраиваться на принципах взаимопонимания, равенства и взаимной выгоды.