В Европе опасаются "слива" секретной информации Кремлю из-за прихода ультраправых к власти в Австрии - The Daily Beast

Со своей стороны, канцлер Австрии Себастиан Курц заверил, что его правительство продолжит проевропейскую политику.

В Европе опасаются "слива" секретной информации Кремлю из-за прихода ультраправых к власти в Австрии.

Об этом пишет InoPressa со ссылкой на The Daily Beast.

В 2015 году на мероприятии в австрийском Шпильфельде, которое организовала ультраправая "Партия свободы", Хайнц-Кристиан Штрахе поделился с местными жителями "кое-какими разведданными об истинном числе джихадистов, которые проникали в Европу вместе с беженцами".

"Его "эксклюзивная информация", утверждал он, исходила "с самого верха" российских разведслужб", - говорится в статье.

Затем лидер "Партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе "отправился ужинать в пивную, где на стене висел портрет Владимира Путина".

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Как пишет издание, теперь, в 2018 году, замеченный в связях с Россией лидер "Партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе занимает пост вице-канцлера Австрии, а его прокремлевская партия контролирует министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел.

По данным издания, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель высказала канцлеру Австрии Себастиану Курцу опасения, связанные с тем, что FPÖ получит доступ к конфиденциальной информации, которой делятся между собой западные разведки, и "сольет" ее Москве.

И хотя официальный Берлин отрицает эту информацию, подобные подозрения уже появлялись ранее.

Как пишет The Daily Beast, ранее сотрудник австрийской разведки заявил в интервью газете Der Standard, что зарубежное сотрудничество и так уже сведено к минимуму, так как иностранные разведки "считают нас непрофессионалами".

В статье также упоминается, что в "ультраправом журнале Info-Direkt, связанном с FPÖ, была опубликована статья, в которой утверждалось (на сей раз со ссылкой на "анонимный источник в австрийской военной разведке"), что США платили контрабандистам за доставку нелегальных мигрантов в Европу".

"Журналом Info-Direkt управляет молодой австриец, специалист по рекламе, поместивший на обложке первого номера фото российского президента с заголовком "Хотим такого, как Путин". Как и другие западные ультраправые сайты, Info-Direkt пользуется услугами хостинга в России", - говорится в статье.

Со своей стороны, канцлер Курц заверил, что его правительство продолжит проевропейскую политику. Он также выразил пожелание, что Австрия станет "страной наведения мостов" между Западной и Восточной Европой.