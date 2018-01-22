В Британии усомнились в способности дать отпор российской армии

Британские вооруженные силы не в состоянии дать адекватный отпор российской армии на поле боя, говорится в заявлении главы генштаба сухопутных сил Ника Картера.

Как сообщает Би-би-си, ожидается, что это заявление в понедельник прозвучит в речи Картера, текст которой одобрен министром обороны. Генерал редко выступает на публике, и наблюдатели связывают его речь с тем, что в правительстве обсуждается сокращение оборонных расходов.

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Способность британской армии отвечать на военные угрозы пострадает, если Великобритания не будет поддерживать ее на том же уровне, что и ее потенциальные противники, говорится в тексте речи Картера, которую он планирует произнести в Королевском институте объединенных сил.

Настороженность в Европе вызвали широкомасштабные маневры в сентябре 2017 года, на которых вооруженные силы России отрабатывали операции в Северной Европе.

Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, которые появились у России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии. По его словам, в начале сирийской кампании военно-космические войска совершили 26 ракетных пусков с расстояния в 1500 км.

Вдобавок, как гласит заявление, Москва формирует агрессивные экспедиционные силы, которые по мощи уже превосходят британскую армию. Потенциальная военная угроза уже на европейском пороге, заявляет Картер.

В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и Владимира Путина в кибершпионаже и попытках посеять смуту в демократических государствах.