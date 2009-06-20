Полиция пытается разогнать митинг в Тегеране

Полиция пытается разогнать митинг, который проходит в субботу в Тегеране вопреки запрету властей, сообщает Reuters. По сообщению очевидцев, полицейские встали на пути митингующих, пытающихся собраться на столичной площади, и применили дубинки и водометы против тех, кто решил прорваться через оцепление.

По данным телеканала Sky News, полицейские стреляют в воздух, на кадрах с места события видно, что толпа протестующих рассеивается. Всего на митинг собралось около 3 тысяч человек.

Reuters сообщает о применении слезоточивого газа против демонстрантов.

По данным агентства, перед Тегеранским университетом собралось до 2 тысяч человек.

Кандидаты в президенты Ирана: экс-спикер парламента Мехди Кяруби, экс-премьер Мирхоссейн Мусави и бывший начальник Революционной гвардии Мохсен Ризай встретились в субботу с представителями Иранского наблюдательного совета, которые выслушали претензии трех кандидатов в президенты относительно нарушений в ходе прошедших выборов. По итогам встречи, напоминает РИА "Новости", наблюдательный совет дал согласие подвергнуть пересчету 10% произвольных бюллетеней президентских выборов, итоги которых оспаривает оппозиция.