Взрыв в Нью-Йорке: нападавший заявил, что хотел отомстить за действия Израиля в Газе

Террорист Акайед Юллах, который пытался взорвать себя на автовокзале на Манхэттене в Нью-Йорке, оказался бывшим водителем такси, чья лицензия утратила силу.

Также он заявил, что его атака была местью, пишет New York Post.

Так, 27-летний выходец из Бангладеш, находящийся в больнице под надзором полиции, заявил, что пытался отомстить за действия Израиля в Газе после признания Трампом Иерусалима как столицы еврейского государства.

Читайте такжеВзрыв в Нью-Йорке: подозреваемый с ожогами рук и живота находится в больнице

Также уточнил, что вдохновлен идеями «Исламского государства», однако следователи не увидели связи бруклинского таксиста с террористами.

Фото Акайеда Юллаха опубликовало агентство Reuters.

Акаид Уллах в домашних условиях изготовил бомбу и прикрепил ее к себе липучкой. В результате взрыва он получил ранения рук и живота. Также пострадали три человека, находившиеся рядом с террористом. Все три жертвы получили незначительные травмы, которые включали звон в ушах и головные боли.

Ранее сообщалось, что у Таймс-сквер на Манхэттене на территории автобусной станции прогремел взрыв. В полиции заявили, что взрыв на автовокзале Манхэттена был "попыткой террористического нападения" с использованием "низкотехнологического устройства".