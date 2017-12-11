"Золотой глобус": в Лос-Анджелесе объявили номинантов на престижную кинопремию

В Лос-Анджелесе назвали лидеров по количеству номинаций на премию «Золотой глобус», сообщает The New York Times.

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Больше всего призов — семь — может достаться фэнтези «Форма воды» Гильермо дель Торо. В частности лента претендует на призы в категориях «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший драматический фильм».

На шесть наград претендуют «Секретное досье» и «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури».

Столько же номинаций получил сериал «Большая маленькая ложь» с Риз Уизерспун и Николь Кидман.

Одним из сюрпризов стало выдвижение на «Золотой глобус» актера Кристофера Пламмера, заменившего оскандалившегося Кевина Спейси в фильме «Все деньги мира». Победителей объявят на церемонии 7 января.