В чикагском Starbucks стреляли – одного убили и двух ранили

12:29, 03 ноября 2017
Мир
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Подозреваемый остается на свободе. В убитого осталось двое малолетних детей.

фото Чикаго Трибьюн

В результате стрельбы в кафе Starbucks в Чикаго один человек погиб и двое получили ранения. Это произошло в четверг вечером, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на местных чиновников, пишет Украинская правда.

Убитому Совиньону Ваткинсу было 28 лет.

12-летний мальчик получил ранения в зону паха, в госпитале его состояние оценили как хорошее.

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Также получил ранения 24-летний мужчина, его состояние оценивают как тяжелое

Вероятно, речь идет о продаже наркотиков. Нападавший в черной одежде и маске открыл огонь, когда жертва зашла в кафе.

Подозреваемый еще остается на свободе. У убитого осталось двое малолетних детей.

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Теги: #убийство в Starbucks#стрельба в Starbucks#кафе Starbucks