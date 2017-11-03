В чикагском Starbucks стреляли – одного убили и двух ранили

В результате стрельбы в кафе Starbucks в Чикаго один человек погиб и двое получили ранения. Это произошло в четверг вечером, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на местных чиновников, пишет Украинская правда.

Убитому Совиньону Ваткинсу было 28 лет.

12-летний мальчик получил ранения в зону паха, в госпитале его состояние оценили как хорошее.

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Также получил ранения 24-летний мужчина, его состояние оценивают как тяжелое

Вероятно, речь идет о продаже наркотиков. Нападавший в черной одежде и маске открыл огонь, когда жертва зашла в кафе.

Подозреваемый еще остается на свободе. У убитого осталось двое малолетних детей.