В Латвии уравняют в правах ветеранов, воевавших против Гитлера и СССР

Парламент Латвии 2 ноября во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Законодатели предлагают применять его ко всем лицам, в эти годы входившим в "состав регулярных военных частей" на территории Латвии и участвовавшим в борьбе "против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников", передает DW.

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"Участниками Второй мировой войны планируется признать граждан Латвии, являвшихся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянных жителей Латвии, легально въехавших в страну до этой даты", - отмечается в документе.

Новая норма не будет распространяться на прибывших в страну по пакту о взаимопомощи от 5 октября 1939 года, предусматривавшему размещение в Латвии на условиях аренды советских военных баз. Таким образом, часть бывших советских военных потеряют статус ветерана войны. Он также не будет распространяться на тех лиц, которые были членами Национал-социалистической партии Германии, служили в гестапо и в советских спецслужбах, были осуждены за преступления против человечества.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак, им также могут быть предоставлены пособия и льготы.