”Партия ослов” взяла полный контроль над конгрессом США

По предварительным данным, демократам удалось одержать победу на выборах в сенат США. Победив в штатах Вирджиния и Монтана, они впервые с 1994г. получили большинство сенаторских кресел в конгрессе, передает (C) Associated Press.

За кандидата от Демократической партии Джима Вебба проголосовало большинство жителей Вирджинии, благодаря чему демократам досталось 51 из 100 кресел американского сената. Несмотря на то, что окончательные результаты голосования станут известны только 10 ноября, можно уже сейчас говорить о том, что "партия ослов" взяла контроль над обеими палатами парламента.

Данные о результатах выборов в нижнюю палату парламента также говорят в пользу демократов. Это означает, что спикером нижней палаты впервые в американской истории станет женщина - лидер демократов в парламенте Ненси Пелоси.

Также стоит отметить, что Демократическую партию в конгрессе будут представлять еще две женщины - супруга экс-президента США Хиллари Клинтон, уверенно победившая на выборах в сенат, а также первая в истории конгресса США мусульманка Кейт Эллисон, избранная в палату представителей.

Несмотря на то что данные предварительные, победу демократов на выборах в палату представителей Белый дом уже признал. В коротком обращении к журналистам пресс-секретарь президента США Тони Сноу заявил, что республиканская администрация готова к сотрудничеству с оппозицией по актуальным проблемам, в том числе по вопросам войны в Ираке и борьбы против международного терроризма.

Сокрушительное поражение республиканцев на выборах в конгресс стоило кресла главе Пентагона Дональду Рамсфелду. Вчера президент Джордж Буш объявил о его отставке. Очевидно, что отставка Д.Рамсфелда призвана спасти для республиканцев ситуацию на грядущих президентских выборах. Все настолько прозрачно, что даже сам Д.Рамсфелд признал, что причиной для его ухода стало изменение политической ситуации в стране после выборов в конгресс, передает (с) Reuters. "Это будет другой конгресс, другая обстановка. Мне показалось, что так будет лучше для всех", - сказал Д.Рамсфелд.

РБК