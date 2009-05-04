При падении российский вертолет задел лопастями крейсер «Ярослав Мудрый»

Разбившийся в понедельник военный вертолет К-27 задел лопастями корабельную надстройку проходящего испытания в Балтийском море сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", упал на борт сторожевика, а затем в море, сообщил РИА Новостипредставитель военно-следственного управления Балтфлота.

"Сегодня при посадке на борт корабля "Ярослав Мудрый" вертолет К-27, принадлежащий одной из воинских частей, дислоцированных в Калининградской области, задел лопастями корабельную надстройку, упал на борт корабля, а затем в море, где и затонул", - сказал представитель управления. По его словам, на борту находились пять человек, все спасены.