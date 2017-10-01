Испанская полиция закрыла большинство участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии

Полиция Испании закрыла большинство зданий, которые планировались использоваться в качестве избирательных участков во время референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщили в МВД Испании в Twitter.

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В ведомстве отметили, что в некоторых зданиях полиции препятствовали группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.

Как сообщал УНИАН ранее, в Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где 1 октября должно состояться голосование о независимости Каталонии. Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где находится избирательный участок. По сообщению издания, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате этого по меньшей мере четыре человека получили ранения в грудь и шею.