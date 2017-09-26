Победитель Евровидения-2017 переведен в реанимацию для пересадки сердца
01:05, 26 сентября 2017Мир
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В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.
Собрал / Фото УНИАН
Португальский певец, победитель конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал был переведен в отделение реанимации для пересадки сердца, пишет La Vanguardia.
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По данным местного издания Correio da manhà, Собрал подключен к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца.
В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.
Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в «Евровидении». Он с детства страдает пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки.
Фанаты музыканта в соцсетях поддержали певца.
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