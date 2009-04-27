В Москве начальник милиции расстрелял в магазине 8 человек

Девять человек получили ранения, трое из них скончались в результате стрельбы, которую начальник московского ОВД "Царицыно" Денис Евсюков устроил в ночь на понедельник в магазине на юге Москвы, сообщил РИА Новости официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин.

"Около 0.30 мск понедельника начальник ОВД Денис Евсюков из огнестрельного оружия смертельно ранил водителя автомашины "Шевроле Ланос", который подвозил милиционера. Затем начальник милиции зашел в супермаркет "Остров" на улице Шипиловской и продолжил стрельбу. В результате убиты девушка-кассир и мужчина, еще шесть человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Стрелявший задержан", - сказал Маркин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

Руководство СКП РФ взяло на контроль расследование уголовного дела. Практическую помощь в расследовании преступления окажет группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета.