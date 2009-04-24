Пентагон опубликует фото издевательств над заключенными
10:59, 24 апреля 2009Мир
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На объектах в Ираке и Афганистане
Министерство обороны США обещает до конца мая опубликовать фотографии издевательств американских военных над заключенными в Ираке и Афганистане, передает Радио Свобода.
Об этом сообщила правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод», ссылаясь на информацию Министерства юстиции.
По данным правозащитников, снимки были сделаны на объектах в Ираке и Афганистане – кроме скандально известной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом.
Администрация Джорджа Буша отказывалась обнародовать эти фотографии.
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