Пентагон опубликует фото издевательств над заключенными

Министерство обороны США обещает до конца мая опубликовать фотографии издевательств американских военных над заключенными в Ираке и Афганистане, передает Радио Свобода.

Об этом сообщила правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод», ссылаясь на информацию Министерства юстиции.

По данным правозащитников, снимки были сделаны на объектах в Ираке и Афганистане – кроме скандально известной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом.

Администрация Джорджа Буша отказывалась обнародовать эти фотографии.