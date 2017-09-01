В Хьюстоне из-за наводнения пострадали 100 тысяч домов

Около 100 тыс. домов пострадали от урагана "Харви" и наводнения, которое он принес в южные штаты США, заявил советник Белого дома, передает Би-би-си.

Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих из которых нет страховки.

Читайте такжеТрамп выделит $1 миллион личных средств на ликвидацию последствий урагана "Харви"Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы закрыты, а на химическом заводе около Хьюстона произошел пожар.

Больнице города Бомонт, к востоку от Хьюстона, пришлось эвакуировать пациентов, так как прекратилась подача воды. Военные вертолеты Сикорский UH-60 "Блэк Хок" были задействованы для эвакуации пациентов из отделения реанимации.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал на пресс-конференции, что штату необходимо более $125 млрд от федерального правительства, для того чтобы справиться с последствиями урагана.

Том Боссерт из министерства внутренней безопасности сказал, что администрация президента Трампа предложит на рассмотрение конгресса вопрос о дополнительном финансировании восстановительных работ в Техасе. Он не сказал, о каких именно цифрах идет речь, но отметил, что оценки Эббота справедливы.

Вице-президент США Майк Пенс и другие члены правительства отправились в Техас на встречи с местными жителями, пострадавшим от наводнений.

Сам Дональд Трамп, как ожидается, вновь посетит Техас в субботу и, может быть, даже приедет в район Хьюстона.

После того как ураган "Харви" обрушился на Техас 25 августа, уровень дождевой воды в некоторых районах уже превысил 125 см.

Ураган "Харви" теперь "понижен" до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей юго-западной Луизианы.

Пожарные ведут поиск выживших и погибших. Операция может занять до двух недель. В Техас направлены еще 10 тыс. служащих Национальной гвардии - на помощь уже находящимся там 14 тыс. гвардейцев.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает всех, находящихся рядом с затопленными местностями, вести себя осторожно, так как в воде могут быть вредоносные бактерии и другие переносчики болезней.

Химический завод Arkema находится в 34 км от Хьюстона. Работы на нем остановились в пятницу, перед наступлением урагана.

Однако из-за большого количества осадков территория завода оказалась затоплена, электричество отключилось, и резервные генераторы также вышли из строя. Местные власти и представители компании сообщили, что никакого серьезного взрыва, как ранее сообщалось, на заводе не было. Произошел пожар в одном из контейнеров.

Один из руководителей Arkema Ричард Реннард не исключил возможности взрывов и повторных возгораний. "Химических выбросов не происходит. Я хочу, чтобы все это понимали. Речь идет о возгорании", - сказал он.

Ранее глава компании Arkema заявлял, что потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.