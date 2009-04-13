У берегов Флориды яхта врезалась в буксир: пять человек погибли
08:59, 13 апреля 2009Мир
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Еще семь тяжело ранены
Пять человек погибли, еще семь получили тяжелые ранения, когда 22-местная прогулочная яхта врезалась в корму буксира у восточного побережья полуострова Флорида.
Как сообщает «Газета.ру», трое пострадавших в критическом состоянии были эвакуированы с помощью вертолета. На борту буксира на момент аварии никого не было.
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