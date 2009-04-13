У берегов Флориды яхта врезалась в буксир: пять человек погибли

Пять человек погибли, еще семь получили тяжелые ранения, когда 22-местная прогулочная яхта врезалась в корму буксира у восточного побережья полуострова Флорида.

Как сообщает «Газета.ру», трое пострадавших в критическом состоянии были эвакуированы с помощью вертолета. На борту буксира на момент аварии никого не было.