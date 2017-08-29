Австралийский серфер чудом спасся от трехметровой акулы (видео)

Австралийский серфер чудом спасся от трехметровой акулы, которая вцепилась ему в бедро. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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37-летний Марсель Брандлер отчаянно пытался отбиться от хищницы, и уже почти потерял надежду, когда на помощь пришла огромная волна. И отнесла его подальше от людоедки. Серфер отделался царапинами, разорванным гидрокостюмом и следами от зубов на доске.