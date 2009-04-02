В Москве за чтение Гоголя задержаны оппозиционеры

Активисты молодежных оппозиционных движений "Мы" и "Оборона", которые читали вслух отрывки из произведений Николая Гоголя, задержаны у метро "Арбатская" в Москве.

Как передает NEWSru, в пикете около памятника писателю участвовали около 15 человек. Собравшиеся держали плакаты с портретами российских политиков, изображавшими их героями романа "Мертвые души".

Премьер-министр России Владимир ПУТИН был в роли Чичикова, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ - Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО предстала в виде Коробочки, председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ был Собакевичем, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ Ноздревым, а члены партии "Единая Россия" Светлана ХОРКИНА и Алина КАБАЕВА стали "дамой приятной" и "дамой приятной во всех отношениях" соответственно.

Активисты держали растяжку: "Русь, куда несешься ты?". Эту же фразу участники негромко скандировали во время пикета. После этого сотрудники ОМОНа в жесткой форме задержали активистов, мотивируя это тем, что они нарушили форму проведения акции.

Как отмечается, движение "Мы" официально получило разрешение на проведение пикета и не использовало звукоусиливающую технику. По словам участников пикета, ОМОНовцы даже не поняли, что вместо политического лозунга активисты цитировали Гоголя. Всего были задержаны семь человек, среди них и лидер движения "Мы" Роман ДОБРОХОТОВ.