В Мадриде открылся бар, где гостям предлагают поспать во время обеденной жары (видео)

Африканская жара захватила всю Европу. В Мадриде открылся бар, клиентам которого предлагают место для сна во время сиесты. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владельцы заведения говорят - создали его, чтобы люди, живущие далеко от работы, тоже имели возможность спать в обед. Это можно сделать в комнатах для отдыха, а можно - и в спальнях. Час сиесты в двухъярусной кровати стоит восемь евро, тогда как отдельный номер почти в два раза дороже.

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Как сообщал УНИАН, нынешнее лето является одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой в Европе. Антициклон "Люцифер" вызвал аномальную жару в Италии. В Польше из-за жары конным экипажам запретили возить туристов.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается жара +35°... +37°.