В США и Британии призывают Россию наказать всех причастных к убийству Немцова

В США и Великобритании призывают Москву гарантировать, что все причастные к организации и убийству оппозиционера Бориса Немцова привлечены к ответственности, передает Радио Свобода.

30 июня в Государственном департаменте США приветствовали приговор по делу Немцова, отметив, что «российская власть должна гарантировать, что все причастные к убийству Бориса Немцова, включая организаторов и заказчиков предстали перед правосудием».

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Представитель МИД Великобритании заявил, что «поддерживает семью Бориса Немцова в призывах продолжать расследование относительно заказчиков убийства».

29 июня в России присяжные сочли всех пятерых подсудимых виновными в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Напомним, что оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

По версии следствия, Бахаев поставлял подельникам информацию и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Ескерханов отслеживал маршруты Немцова. Кроме того, следствие предполагает, что убийство Немцова заказал Руслан Мухудінов. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство.