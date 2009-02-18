Премьер-министр обещает вернуть Францию в НАТО

Премьер-министр Франции Франсуа ФИЛЛОН (François Fillon) пообещал провести дебаты в Национальной ассамблее о возвращении в военный блок НАТО.

Об этом сообщает интернет-версия “Le Figaro”.

“Он четко сказал, что будут дебаты”, - сообщил изданию депутат правящей партии Союз за народное движение Франсуа ГУЛАР после заседания группы партии в ассамблее, которое состоялось сегодня.

В то же время, пока неизвестно, будет ли организовано голосование по этому поводу, поскольку, по словам депутатов от правящей партии, премьер готов взять на себя ответственность за возвращение Франции в военный блок.

В то же время, на сегодняшний день в группе французских народников в Национальной ассамблее насчитывается около 30-40 депутатов, которые выступают против этой идеи, отмечает “Le Figaro”.

Как сообщал УНИАН, Франция после 43-летнего перерыва, который продолжался с 1966 года, когда Шарль де Голль подписал письмо о выходе из военного блока НАТО, планирует объявить о своем возвращении на юбилейном саммите НАТО к 60-летию организации, который состоится в начале апреля этого года во французском Страсбурге и немецком Киле.

Франция заручилась поддержкой США на получение двух командных должностей для своих генералов на случай возвращения в военный блок: одну на командном пункте НАТО в Норфолке (Вирджиния), вторую – на региональном командном пункте в Лиссабоне, где находится штаб-квартира сил быстрого реагирования НАТО и центр анализа спутниковой съемки.