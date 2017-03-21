Лидеры ЕС соберутся 29 апреля для утверждения генеральной линии по Brexit – Туск

29 апреля на заседании Европейского Совета планируется утвердить генеральную линию для переговоров относительно выхода Великобритании из Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

«Я собираю Европейский Совет на субботу, 29 апреля, чтобы принять генеральную линию для переговоров по Brexit», - заявил Туск.

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При этом он отметил, что лично он хотел бы, чтобы Великобритания не покидала Евросоюз. «Но большинство решило иначе. Поэтому мы должны сделать все, что мы можем, чтобы сделать процесс развода как можно менее болезненным для ЕС. Нашим главным приоритетом для переговоров должно быть создание большей определенности, ясности для всех – граждан, компаний и государств-членов, на которых Brexit повлияет негативно», - пояснил Туск.

Как известно, правительство Великобритании намерено запустить в действие 50-ю статью Соглашения по выходу из ЕС 29 марта.